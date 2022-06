Frontale botsing bij scootermeeting in Groningen (video)

GRONINGEN – Tijdens een scootermeeting op de Aalborgweg in Groningen zijn afgelopen zondag twee scooterrijders gewond geraakt.

De scooterrijders kwamen frontaal met elkaar in botsing en het ongeluk werd vastgelegd op video. Eén van de bestuurders raakte dermate gewond dat deze is overbracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de tweede scooter ging er na het ongeval vandoor, maar werd na een kleine zoektocht aangetroffen. Ook deze persoon bleek gewond en is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor het verlaten van de plaats van het ongeval.

Foto: RDB Producties