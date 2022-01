Gaslucht in woning aan Elzenlaan doet brandweer uitrukken

GRONINGEN – In een woning aan de Elzenlaan in Groningen werd op Oudejaarsavond een gaslucht geroken. De bewoners vertrouwden dit niet en belden het noodnummer 112.

Om de oorzaak van de gaslucht te achterhalen, heeft de brandweer een aantal metingen in de woning verricht. Hier kwamen geen afwijkende waardes uit naar voren. Voor de zekerheid hebben brandweerlieden de woning geventileerd waarna de bewoners hun woning in weer in mochten.

Foto: RDB Producties