Gebroken takken in Ten Post zorgen voor schade Tuwingastraat

TEN POST – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de Tuwingastraat in Ten Post aanzienlijke schade opgelopen door afgebroken takken van bomen.

De harde wind trof meerdere bomen in de straat, wat resulteerde in het afbreken van verschillende takken. Sommige van deze takken bleven vastzitten in de bomen, terwijl andere op geparkeerde auto’s belandden. De situatie in de Tuwingastraat werd gevaarlijk door de sterke wind. Hulpdiensten werden snel gealarmeerd en zowel de brandweer van Ten Boer als die van de stad Groningen arriveerden ter plaatse om de situatie onder controle te brengen.

Verdere schade voorkomen

Met behulp van ladders en zaagapparatuur hebben ze de loshangende takken verwijderd om verdere schade te voorkomen. Ze hebben ook de takken van de auto’s verwijderd. Nu is de gemeente verantwoordelijk voor het opruimen van de resterende rommel. Later op de ochtend werd er begonnen met het verwijderen van de afgebroken takken en het herstellen van de beschadigde bomen.

Foto: Raymond Bos/Noorderlijkfotobureau.nl