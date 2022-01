Geen grote incidenten bij Oudejaarsnacht in Groningen

PROVINCIE – Net zoals bij de afgelopen jaarwisseling, is de brandweer in de provincie Groningen ook dit jaar weer voor veel buitenbranden gealarmeerd. In totaal zijn 25 van de 39 brandweerposten tijdens Oudejaarsdag en -nacht ingezet. En hoewel het door de hoeveelheid aan kleine brandjes een drukke nacht was, meldt de brandweer dat er zich geen grote incidenten hebben voorgedaan.

Brand in Hoogezand en Uithuizen

Het aantal meldingen is van buitenbranden vergelijkbaar met afgelopen jaar. Brand in de spouwmuur van een woning in Hoogezand zorgde ervoor dat de brandweer sloopwerkzaamheden moest uitvoeren, maar door een snelle inzet van de ploegen bleef de schade beperkt. Daarnaast is tijdens Oudejaarsnacht een windturbine in de buurt van Uithuizen in brand gevlogen. Een hoogwerker uit Delfzijl werd ingezet, maar de brandweerlieden konden niets anders dan toekijken. De windturbine is veilig gesteld en men heeft deze gecontroleerd moeten laten uitbranden.

Brandweer en politie samen op pad

Tijdens Oudejaarsnacht heeft de brandweer in de provincie over het algemeen goed hun werk goed kunnen doen. De brandweerlieden hebben zich mede dankzij politie-inzet niet bedreigd gevoeld. In de stad Groningen werd net als vorig jaar een multi-surveillance team (MST) ingezet. Het MST bestaat uit een lid van brandweer en politie die samen de meldingen van buitenbranden bij langsrijden om te bepalen of deze ernstig genoeg zijn om geblust te worden.

Niet alle buitenbranden geblust

De brandweer heeft tijdens Oud en Nieuw niet alle branden geblust. Wanneer het gaat om een buitenbrand die klein is en nagenoeg geen overlast veroorzaakt, was er geen inzet van de brandweer noodzakelijk.

