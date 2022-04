Gekantelde vrachtwagen zorgt voor opstopping N370

GRONINGEN – De N370 in de richting van Vinkhuizen was enige tijd volledig gestremd voor het verkeer vanwege een gekantelde vrachtwagen in de bocht bij Reitdiephaven.

Door nog onbekende oorzaak kwam het voertuig op zijn kant terecht. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plaats van het incident. Ter plekke gekomen was de chauffeur al door andere bestuurders uit zijn cabine bevrijdt. Hij is met onbekend letsel naar het UMCG gebracht. De N370 bleef enige tijd dicht. Een berger heeft het voertuig geborgen.

Foto: RDB Producties