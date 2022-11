Geparkeerde auto aan Molukkenstraat gaat in vlammen op

GRONINGEN – Een geparkeerde auto aan de Molukkenstraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand gestoken.

Omwonenden zagen rond 22.00 uur een grote vlammen bij een geparkeerde auto. Zij belden het alarmnummer waarop de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen. De politie gaat uit van brandstichting, mede gezien de schade, de plaats waar het voertuig stond en de eerdere autobranden in de omgeving. Naar de exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan.

Foto: Raymond Bos