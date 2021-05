Gestolen motor crasht tijdens achtervolging in Delfzijl

DELFZIJL – De bestuurder van een gestolen motor is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een crash op de Piet Heinstraat in Delfzijl.

Bronnen melden dat de motor met hoge snelheid door Farmsum reed en door de politie werd achtervolgd. Op de Piet Heinstraat in Delfzijl ging het fout. Door een vermoedelijke een stuurfout ging de bestuurder van de motor hard onderuit. Politie, ambulance en het MMT (Mobiel Medisch Team) rukten daarop met spoed uit.

Ter plaatse gekomen ambulancemedewerkers en een arts van het MMT hebben het ernstig gewonde slachtoffer ter plekke gestabiliseerd. Daarna is deze met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een sporenonderzoek gedaan en de motor is in beslag genomen voor technisch onderzoek.

Foto: RDB Producties