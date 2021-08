Gewapende overval op tankstation aan Zonnelaan in Stad

GRONINGEN – Bij het Shell-tankstation aan de Zonnelaan is zondagavond een gewapende overval gepleegd. Niemand raakte gewond.

Het tankstation werd kort na 21.30 uur overvallen door een jongen met een vuurwapen. Via Burgernet is een actie opgestart om de dader te vinden. Het zou gaan om een getinte jongen van ongeveer 17 jaar en 1.65 meter groot. Hij droeg een blauwe joggingbroek en een (gladde) zwarte jas. De politie vermoedt dat de dader alleen handelde en te voet is gevlucht. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Foto: RDB Producties