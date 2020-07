Gewonde bij auto ongeval op Rijksweg in Groningen

GRONINGEN – Bij een ongeval op de Rijksweg in de stad Groningen is vanmiddag rond 17.30 uur één gewonde gevallen.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis en beide voertuigen zijn door firma Poort uit Hoogkerk afgesleept. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. Eén rijstrook was ten tijde van het ongeluk tijdelijk gestremd.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws