Gewonde bij botsing tussen auto en bus op N7 in Groningen

GRONINGEN – Bij een aanrijding tussen een auto en een bus op de N7 in Groningen is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt.

Door een nog onbekende oorzaak kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. Dit gebeurde ter hoogte van de afrit naar de Europaweg. Politie en meerdere ambulances rukten uit naar het ongeval. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis en de ringweg was tijdelijk gestremd.

Foto: RDB Producties