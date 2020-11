Gewonde bij botsing tussen scooter en busje in Groningen

GRONINGEN – Bij een botsing tussen een busje en een scooter is gistermiddag een scooterrijder gewond geraakt.

Dat ongeval gebeurde rond 14.00 uur op het industrieterrein Witte Lam aan het Kweldergras. Door een nog onbekende oorzaak kwamen beide partijen met elkaar in botsing. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis is vervoerd en de politie heeft een rapport opgemaakt van het ongeval.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws