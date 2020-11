Gewonde bij steekpartij in Nieuwe Ebbingestraat

GRONINGEN – Bij een steekpartij aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen is vanmiddag één persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten kregen rond 15.30 uur melding van een steekpartij die zich in een eetgelegenheid zou hebben afgespeeld. De politie was snel ter plaatse en kon vrijwel direct na het incident drie verdachten aanhouden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Naast het plaats delict aan de Nieuwe Ebbingestraat heeft de politie ook sporen veilig gesteld op het Nieuwe Kerkhof.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws.nl