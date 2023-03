Gewonde bij botsing op Metaallaan in Groningen

GRONINGEN – Dinsdagavond heeft er een frontale botsing plaatsgevonden tussen drie voertuigen op de kruising van de Metaallaan met de Friesestraatweg.

Het ongeval, waarbij een persoon gewond raakte, heeft grote verkeershinder in de omgeving veroorzaakt. Uit een van de betrokken voertuigen moest een persoon worden bevrijd door de brandweer. Deze persoon is met verwondingen naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Volgens getuigen heeft een van de betrokkenen door rood licht gereden, maar dit kon niet worden bevestigd door de politie.

Foto: NoordelijkFotobureau.nl