Gewonde na steekincident op Oosterhamriklaan in Groningen

GRONINGEN – Op de Oosterhamriklaan in de stad Groningen heeft zich afgelopen zondagavond een steekincident voorgedaan.

Het slachtoffer van de steekpartij is ernstig gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is ter plaatse gegaan en heeft direct een onderzoek gestart. Er is sporenonderzoek gedaan en de omgeving is afgezet. Ooggetuigen melden dat de dader nog voortvluchtig is. De politie roept getuigen die informatie hebben over het steekincident zich te melden.

Foto: Raymond Bos