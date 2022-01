Groningen gaat 2022 in met oliebollen en vandalisme

GRONINGEN – Oud en nieuw is ieder jaar weer een voor vele een moment waar naar uitgekeken word. Zo ook dit jaar.

Op diverse plaatsen in de stad Groningen waren vreugdevuren en werd er carbid geschoten. Er werd tijdens deze jaarwisseling ook aan de medemens gedacht; zo kon er bij de buurt en speeltuin vereniging Selwerd gratis oliebollen worden afgehaald. Helaas was er ook dit jaar sprake van vandalisme. Zo werden er in Hoogkerk enkele bushaltes opgeblazen met zwaar vuurwerk. Dit zorgde voor een behoorlijke schade en rommel.

Foto: RDB Producties