Groningen zoekt naar vermiste Thomas (25) bij Oosterhamrikkade

We zijn op zoek naar de 25-jarige Thomas van Zeewijk Vink. Hij is sinds zaterdag 16 december rond 00:30 uur vermist. Thomas is rond die tijd vertrokken vanaf de Kattenhage in de stad Groningen. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. We maken ons zorgen om het welzijn van Thomas. pic.twitter.com/C0uVNrSTvu