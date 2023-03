Grote alcoholcontrole aan Eikenlaan in Groningen

GRONINGEN – Afgelopen vrijdagavond vond er een grote alcoholcontrole plaats aan de Eikenlaan in Groningen. Tijdens de 4 uur durende controle werden ruim 100 automobilisten gecontroleerd. Over eventuele aanhoudingen is niets bekend.

De controle werd georganiseerd door studenten van de Politie Academie. Zij werden hierbij ondersteund door de basisteams van de politie en het BOB-team. Het doel van de actie was om ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuiskomt. De actie was een grote verrassing voor veel automobilisten. Veel mensen hadden geen idee dat er een alcoholcontrole plaatsvond. “Het was een grote verrassing toen ik langs de controle kwam. Er stonden een heleboel politie auto’s en er werd gecontroleerd op alcohol”, aldus een voorbijganger.

Foto: Raymond Bos