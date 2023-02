Grote brand bij boekbinderij in Groningen

GRONINGEN – Bij een boekbinderij aan de Grondzijl in Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag een brand uitgebroken.

Even voor 01.00 uur kwam er een melding binnen van de brand. Al gauw werd er opgeschaald naar middel brand. Hierop werd nog een extra tankautospuit opgeroepen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het te gaan om een uitslaande brand en werd er direct opgeschaald naar grote brand. Hierop zijn nog een extra tankauto spuit en een groot watertransport opgeroepen. De brand was rond de klok van 03.00 uur onder controle. Stichting Salvage zal zorgdragen voor verdere afwikkeling met betrekking tot de schade.

Foto: Raymond Bos