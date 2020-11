Grote brand in Haren verwoest gymzaal

HAREN – Aan de Mellenssteeg in Haren staat een gymzaal in de brand. Bij de brand komt veel rook vrij dat tot ver buiten het gebied te zien is.

Aanwezigen die vandaag in de hal aan het turnen waren roken brand en sloegen alarm. De brandweer kwam ter plaatse maar liet al snel weten dat de gymzaal niet meer te redden viel. Omdat het vandaag zo goed als windstil is, laten de brandweerlieden de zaal gecontroleerd uitbranden. Er zijn geen gewonden gevallen en de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Foto: RDB Producties