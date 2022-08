Grote brand in Zijldijk legt manage, schuur en woning in de as

ZIJLDIJK – Zaterdagavond is er brand uitgebroken in een manege aan de Fivelweg in Zijldijk.

De brand werd even voor 21.30 uur gemeld. Het betrof een stal waarin paarden waren gestald en diverse materialen waren opgeslagen. Brandweerkorpsen uit meerdere provincies werden opgeroepen om assistentie te verlenen, maar konden niet voorkomen dat ook de woning en naastgelegen schuur in vlammen opgingen. De paarden konden in veiligheid worden gebracht en niemand raakte gewond. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties