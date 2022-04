Grote controle bij nachtwinkels in Groningen

GRONINGEN – De politie heeft donderdag een controle gehouden bij diverse nachtwinkels in de stad Groningen.

Bij de controle sloten de gemeente, douane en de belastingdienst aan. In totaal zijn er 9 zaken gecontroleerd. Tijdens deze zogeheten integrale controle werden bezoekers buiten de winkel gehouden en ging de winkel even dicht. Het doel van deze controle was het controleren of er sprake was van ondermijnende activiteiten bij de zaken. Voor zover bekend was daarvan geen sprake.

Foto: RDB Producties