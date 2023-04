Hennepkwekerij in aangetroffen na melding wateroverlast

GRONINGEN – Aan de Van Houtenlaan in Groningen is woensdagavond opnieuw een hennepkwekerij aangetroffen nadat er een melding van wateroverlast binnen kwam.

Even voor 19.00 uur werd de brandweer opgeroepen voor de melding van wateroverlast, maar eenmaal ter plaatse hing er een (wiet)luchtje aan de zaak. Nadat de politie de woning betrad, werd er een hennepkwekerij aangetroffen. Een gespecialiseerd bedrijf is ter plaatse gekomen om de planten en alle benodigde kweekmaterialen te vernietigen. Over het aantal planten, en de aanhouding van eventuele verdachten is nog niks bekend.

Foto: Raymond Bos