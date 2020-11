Hennepkwekerij opgerold in flatwoning Eikenlaan

GRONINGEN – In een flatwoning aan de Eikenlaan in Groningen heeft de politie vanmiddag een hennepkwekerij opgerold.

De kwekerij werd rond vandaag rond 12.00 uur ontdekt. De politie schakelde een gespecialiseerd bedrijf in om de kwekerij te ruimen. Om hoeveel planten het gaat en of er ook aanhoudingen zijn verricht is onbekend.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws