Herestraat uren afgesloten na ‘dreigende situatie’

GRONINGEN – Een deel van de Herestraat is woensdagavond enkele uren afgesloten na een dreigende situatie. De straat werd later op de avond weer vrijgegeven.

Aan het begin van de avond brak er grote ophef uit in het centrum van Groningen. Na een melding van een dreiging heeft de politie de Herestraat kort na 18.00 uur gedeeltelijk afgesloten. De ernst van de dreiging leidde tot een grootschalige inzet van hulpdiensten, waaronder de brandweer, ambulancedienst en een Teamleider Explosieven Verkenning.

Onduidelijkheid

Het gedeelte van de Herestraat tussen het Hereplein en het Zuiderdiep werd afgezet met linten en bewoners kregen geen toestemming om hun huizen te verlaten. Dit veroorzaakte chaos in de drukbezochte straat, waar veel mensen aan het winkelen waren. Bezoekers werden aangeraden het gebied te vermijden en om te lopen via aangrenzende straten.

Ernstige dreiging

De politie benadrukte de ernst van de dreiging en verklaarde dat de voorzorgsmaatregelen noodzakelijk waren. Gelijktijdig vonden doorzoekingen plaats in verschillende panden. Uiteindelijk bleek de dreiging ongegrond te zijn, zonder explosieven of gevaarlijke stoffen. Omstreeks 21.30 uur gaf de politie het sein ‘veilig’ en werd de Herestraat heropend. Bewoners konden terugkeren naar hun huizen en winkelend publiek mocht de straat weer betreden.

Vals alarm

Hoewel de dreiging gelukkig vals alarm bleek te zijn, veroorzaakte deze gebeurtenis veel onrust en spanning in het centrum van Groningen. De politie zet haar onderzoek voort om de bron van de dreiging te achterhalen. Het is niet duidelijk om wat voor soort dreiging het ging. Voor nu is de rust gelukkig wedergekeerd in de Herestraat.

Foto: Noordelijkfotobureau.nl