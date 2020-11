Hoogwerker bij Zernike valt om; glazenwasser gewond

GRONINGEN – Op het Zernikeplein is vanmorgen rond 07.30 uur een hoogwerker omgevallen. Daarbij raakte een persoon gewond.

Het slachtoffer is een glazenwasser die op dat moment in de hoogwerker zat. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Onder andere een traumahelikopter, meerdere ambulances en de politie kwamen ter plaatse. Het plein is afgezet en de politie doet samen met de VOA, de recherche en de arbeidsinspectie onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Foto: RDB Producties