Hulpdiensten 113 keer gealarmeerd tijdens oudejaarsnacht

GRONINGEN – Ondanks het vuurwerkverbod was het voor hulpdiensten in de provincie Groningen een drukke oudejaarsnacht.

Grote incidenten hebben zich deze jaarwisseling niet voorgedaan, maar de brandweer moest wel uitrukken voor diverse container- en afvalbrandjes. In sommige gevallen moest de politie en zelfs de ME een veilige werkomgeving voor de brandweerlieden creëren. In totaal werden de hulpdiensten 113 keer gealarmeerd.

Foto: RDB Producties