GRONINGEN – Hulpdiensten hebben vrijdagavond een man uit een vijver gehaald aan de Bedumerweg in Groningen. Omstanders zagen de man in het water en belden 112. De man heeft ter plekke een medische controle gekregen en is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de man in het water terecht is gekomen is niet bekend.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties