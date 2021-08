Hulpdiensten rukken uit om verdachte situatie Akerk

GRONINGEN – De hulpdiensten zijn maandagavond uitgerukt vanwege een verdachte situatie bij de Akerk in Groningen.

Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in het kerkgebouw aan de Akerkhof. Omdat verondersteld werd dat de brandweer een sleutel had, werd deze ook ter plaatse gestuurd. Echter bleken zij geen sleutel te hebben, waarop de deur geforceerd moest worden. Uiteindelijk heeft de politie geen personen in de kerk aangetroffen.

Foto: RDB Producties