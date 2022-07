In het Noorden blijft Groningen centrum traditionele misdaad

GRONINGEN – De gemeente Groningen is nog steeds de plek waar het meeste traditionele misdaad plaatsvindt in Noord-Nederland. Dit is uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar voren gekomen.

Het aantal meldingen van traditionele misdaad in de gemeente Groningen is de afgelopen tien jaar wel zeker gedaald, maar nog steeds is het aantal misdrijven per inwoners van de gemeente Groningen het hoogst, veel hoger ten opzichte van andere gemeenten in Noord-Nederland. Hoe kan dit en waarom zit er een verschil in vergeleken met andere gemeenten in Noord-Nederland? Het zou te maken kunnen hebben met de hoofdstad van de provincie: Groningen.

Traditionele misdaad in het algemeen gedaald

Het goede nieuws is dus wel dat traditionele misdaad in Noord-Nederland in het algemeen is gedaald. De afgelopen tien jaar is het aantal misdrijven met ruim 37 procent gedaald. Dit is naar voren gekomen uit een onderzoek van het CBS. Er werden ongeveer 32 mensen het slachtoffer van traditionele criminaliteit per 1.000 mensen.

Maar wat verstaat het CBS nu precies onder traditionele criminaliteit? Dan kun je denken aan alle criminaliteit die offline plaatsvindt, dus niet criminaliteit op het internet, zoals inbraak, vernielingen, geweld en diefstal. Dit kan van licht tot zwaar zijn. Wanneer je de 112 meldingen in de buurt in de gaten houd zul je merken dat misdaad in Groningen regelmatig voorkomt.

De vraag is natuurlijk wel waarom de traditionele misdaad in de gemeente Groningen hoger ligt en waarom hier dus vaker mensen slachtoffer worden van diefstal, geweld, inbraak of vernielingen? Hierboven hebben we er al een beetje antwoord op proberen te geven, maar hoe zit het nu echt? We kunnen stellen dat de resultaten van dit onderzoek zeker te wijten zijn aan de stad Groningen. Het is algemeen bekend dat er meer traditionele misdaad plaatsvindt in een stad dan in een dorp bijvoorbeeld. Maar hoe kunnen we dit stellen? Dit kunnen we stellen als we kijken naar de resultaten van het onderzoek in de gemeenten ten oosten van Groningen.

In de grote steden vindt er meer traditionele misdaad plaats

Denk aan andere steden als Assen en Leeuwarden. In deze steden blijkt uit onderzoek van het CBS dat er ook meer traditionele misdaad plaatsvindt dan in de omliggende dorpen. Zo kunnen we ook stellen dat in de gemeente Groningen het meeste traditionele misdaad plaatsvindt van Noord-Nederland en dat dit te danken is aan de stad Groningen, tevens de hoofdstad van de provincie Groningen. Verder zijn er vooral ook positieve cijfers: het aantal slachtoffers van criminaliteit in het algemeen in Noord-Nederland nam erg af, met bijna 40 procent in 10 jaar en er werden minder misdrijven geregistreerd.

Foto: pdzijlstra0/Pixabay