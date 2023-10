Isolatiemateriaal vat vlam en zorgt voor brand bij DUO-gebouw

GRONINGEN – In de nacht van dinsdag op woensdag heeft zich een brand voorgedaan in het gebouw van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) aan de Kempkensberg in Groningen.

Volgens de brandweer is de brand ontstaan in het isolatiemateriaal tijdens onderhoudswerkzaamheden in de kelder. Hoewel er aanzienlijke rookontwikkeling was, is er gelukkig niemand gewond geraakt. De brandweer reageerde snel en slaagde erin de brand te blussen. Het gebouw heeft echter wel aanzienlijke schade opgelopen, zowel door de rook als het bluswater. Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Het is nog niet bekend of deze gebeurtenis gevolgen zal hebben voor de dienstverlening van DUO.

Foto: Noordelijkfotobureau.nl