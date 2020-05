Jongen (15) opgepakt voor steekpartij Nicolaas Beetsstraat

GRONINGEN – De politie heeft een 15-jarige jongen aangehouden voor de steekpartij, gisteren in de Nicolaas Beetsstraat in Groningen.

Bij de steekpartij raakte een 19-jarige man ernstig gewond. Ook de 15-jarige verdachte liep verwondingen op. Beiden zijn na het incident naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding van de steekpartij lijkt volgens de politie een uit de hand gelopen ruzie in de familiaire sfeer. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Ook hoopt de politie op beelden van beveiligingscamera’s die iets hebben geregistreerd.

Foto: R. Bos/GroningsNieuws