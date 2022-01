Jongen (19) gewond bij schietpartij in Groningen

GRONINGEN/LEWENBORG – Een 19-jarige jongen uit Groningen is zaterdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in de stad Groningen.

De schietpartij vond rond 22.00 uur plaats bij de woning van het slachtoffer in Lewenborg. Na het incident reed de gewonde jongen naar het politiebureau aan de Parkallee. Een ambulance heeft hem vanaf daar met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op het plaats delict zijn minimaal twee hulzen gevonden. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Foto: RDB Producties