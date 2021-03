Jongens aangehouden op dak Sportcentrum Kardinge

GRONINGEN – De politie heeft zondagavond twee jongens aangehouden op het dak van Sportcentrum Kardinge in Groningen.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding van een mogelijke inbraak bij het sportcentrum. Ter plaatse troffen de agenten inderdaad twee jongens aan. Zij bevonden zich op het dak van het gebouw waardoor de inzet van een hoogwerker van de brandweer benodigd was. De jongens zijn daarna aangehouden, maar het is nog niet bekend of het daadwerkelijk om een inbraakpoging ging.

Foto: RDB Producties