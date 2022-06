Jongeren keren zich tegen politie bij scootermeeting

GRONINGEN – Tijdens de scootermeeting in Groningen van afgelopen zondag hebben jongeren zich tegen de politie gekeerd.

Agenten wilden een van de scooters controleren, omdat het kenteken niet overeenkwam met het model scooter. Toen zij tijdens deze controle gehinderd werden, is besloten om de scooter in beslag te nemen. Hierbij keerde een deel van de jongeren zich tegen de politie, waarop extra eenheden ter plekke werden gestuurd. De groep kon met behulp van een politiehond en wapenstok uiteen worden gedreven, waarna de scooter alsnog in beslag werd genomen.

Foto: RDB Producties