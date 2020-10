Jongeren laten spoor van vernieling na in Groningen

GRONINGEN – Jongeren hebben donderdagnacht een spoor van vernieling achtergelaten aan het Jaagpad en de Wilhelminakade in Groningen.

Zo werden er verkeerskegels in de gaten van de glasbak gedrukt en werden er verkeerskegels over lantaarnpalen gezet. Ook werden diverse wegbebakeningen meegenomen en elders op het Jaagpad gedumpt. Daarnaast stond een ondergrondse papiercontainer in brand. De brandweer heeft de containerbrand geblust en afgeblust met schuim.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws