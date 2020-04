Kat in boom wil niet gered worden door brandweer

GRONINGEN – De brandweer moest vanmiddag uitrukken naar de Kwartsstaat in Groningen vanwege een kat in de boom.

De kat was zo hoog in de boom geklommen dat deze er niet meer uit durfde. Bezorgde buurtbewoners hadden het beestje al een tijd lang in de boom zien zitten en belden de brandweer.

Toen de brandweer de hoogwerker zo goed als gereed had gemaakt om de kat te redden, koos de kat eieren voor zijn geld en sprong zelf uit de boom. Het diertje is ongedeerd op de grond terecht gekomen.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws