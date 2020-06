Keukenbrand in flat aan Metaallaan in Groningen

GRONINGEN – In een flat aan de Metaallaan heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Het ging om een woning op de vijfde verdieping. Uit de woning komt flink wat rook en een deel van de flat was ontruimd. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en een hoogwerker. De brandweer heeft in de woning een controle gedaan en heeft ook nog een blussing verricht. Stichting Salvage is ingeschakeld voor het afhandelen van de schade in de woning.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties