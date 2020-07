Kledingzaak in centrum van Groningen overvallen

GRONINGEN – Kledingwinkel Per Lui aan de Waagstraat in het centrum van Groningen is vanmiddag overvallen.

De twee overvallers kwamen tegen sluitingstijd binnen, bedreigden de winkelmedewerker met een mes en eisten geld uit de kassa. De winkelmedewerker vluchtte de winkel uit en deed de deur op slot. Daarna heeft de politie de twee mannen in de winkel aangehouden.

Tweede overval

Een ruit van de winkel raakte beschadigd en de stoep is afgezet in afwachting van de recherche. Het is de tweede keer in korte tijd dat de kledingzaak naast de Burger King is overvallen. In december vorig jaar werd een medewerker van de kledingwinkel bedreigd met een vuurwapen.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties