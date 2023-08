Lichaam aangetroffen na brand in woning Folkingedwarsstraat

GRONINGEN – Dinsdagavond heeft er een brand gewoed in een appartement aan de Folkingedwarsstraat in Groningen. Hierbij is het lichaam aangetroffen van een overleden persoon.

Hulpdiensten arriveerden ter plaatse binnen enkele minuten na de melding. Ze startten met blussen van het vuur, maar ontdekten daarbij het lichaam van een omkomen persoon in het gebouw. Het is nog niet bekend of deze persoon door het vuur om het leven is gekomen. De oorzaak van de brand en de doodsoorzaak worden onderzocht. Tot nu toe zijn er geen andere slachtoffers gemeld.

Foto: Raymond Bos