Lichaam gevonden in Groningen tijdens zoektocht vermiste vrouw

GRONINGEN- Op maandag 20 november heeft de politie bij de Hoornsedijk in Groningen een stoffelijk overschot aangetroffen.

Het team, dat op zoek was naar een vermiste vrouw, ontdekte het lichaam tijdens hun inspanningen. De brandweer kwam ter plaatse om het lichaam te bergen, bijgestaan door een gespecialiseerd team. De identiteit van de overledene is op dit moment nog niet vastgesteld. Zowel de politie als de brandweer zijn actief bezig met onderzoek. Men verwacht dat er in de nabije toekomst meer informatie beschikbaar zal komen omtrent deze vermissing en of de aangetroffen persoon inderdaad de vermiste vrouw is.

Foto: Raymond Bos/NoordelijkFotobureau.nl