Lichaam gevonden in water nabij Zaagmuldersbrug

GRONINGEN – In het water nabij de Zaagmuldersbrug in Groningen is dinsdag aan het eind van de middag een levenloos lichaam aangetroffen.

Rond 16.00 uur kreeg de politie de melding dat bewoners van een woonboot een mogelijk lichaam zagen drijven in de buurt van hun woonboot. Bij aankomst troffen agenten inderdaad een overleden persoon aan. De politie liet hierop een gespecialiseerd duikteam ter plekke komen die het lichaam geborgen heeft. De politie tast nog in het duister over hoe het slachtoffer te water is geraakt. Het is niet duidelijk of het om een misdrijf gaat.

Foto: RDB Producties