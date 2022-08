Lichaam gevonden op terrein bij drugslab in Kiel-Windeweer

KIEL-WINDEWEER – De politie heeft maandagmiddag het lichaam van een overleden persoon aangetroffen op een terrein aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer.

Het terrein aan de Nieuwe Compagnie was de dag ervoor locatie van een onderzoek vanwege het aantreffen van drugsafval. Na het aantreffen van stoffen en goederen die gerelateerd kunnen worden aan de productie van drugs, werden zondag een 68-jarige man en een 65-jarige vrouw uit Midden-Groningen aangehouden. Toen de Forensische Opsporing en de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) daarna onderzoek kwamen doen, troffen zij het lichaam van een overleden persoon aan. Over de identiteit en doodsoorzaak is nog niets bekend.

Foto: RDB Producties