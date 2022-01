Lichaam overleden persoon aangetroffen in water bij Godlinze

Het levenloze lichaam werd rond 10.00 uur aangetroffen. De politie doet onderzoek op de plek en het landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) gaat het lichaam bergen. Over de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Foto: RDB Producties