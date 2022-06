Lichaam overleden persoon gevonden in water bij Herebrug

GRONINGEN – In het water bij de Herebrug is vrijdagavond een lichaam van een overleden persoon gevonden.

De politie kreeg rond 19.00 uur de melding dat er mogelijk een persoon in het water lag. Aangekomen bij de Ubbo Emmiussingel gingen agenten met de boot van de tipgever het water op. Daar troffen zij inderdaad het stoffelijk overschot van een persoon aan. Deze is geborgen door een team van brandweer en duikers. Het is nog niet bekend wie de persoon is en hoe deze in het water terecht is gekomen.

Foto: RDB Producties