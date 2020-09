Lichaam van overleden man gevonden in Groningen

GRONINGEN – In het water aan de Spilsluizen in Groningen is vanmiddag het lichaam van een overleden man gevonden.

Een voorbijganger merkte het lichaam op en belde 112. Samen met de brandweer heeft de politie de overleden man uit het water gehaald. Er wordt onderzocht wat de identiteit van het slachtoffer is en hoe de persoon te water geraakt is. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws