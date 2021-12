Lichaam vermiste Stadjer (22) gevonden in water Marwixkade

GRONINGEN – In het water bij de Marwixkade in Groningen is donderdag het lichaam van een man gevonden.

Volgens de politie gaat het om de 22-jarige Michael Bos die sinds maandagnacht werd vermist. Hulpdiensten vonden het levenloze lichaam met behulp van duikers, een onderwaterdrone en een sonarboot. Volgens de politie zijn er geen sprake van een misdrijf.

Foto: RDB Producties