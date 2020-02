Lijnbus botst met auto op Hereplein in Groningen

GRONINGEN – Op het Hereplein in de stad Groningen heeft vanochtend een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een lijnbus.

Het ongeluk gebeurde rond 09.45 uur ter hoogte van de rotonde die de busbaan en de reguliere autoweg van elkaar scheiden. Door een nog onbekende oorzaak kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing. De inzittenden van de auto zijn gecontroleerd door de ambulancedienst, maar het is onbekend of zij ook mee zijn genomen naar het ziekenhuis.

Door het ongeval moesten bussen om de rotonde heen rijden. De voertuigen zijn afgesleept. De politie brengt het ongeval in kaart.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws