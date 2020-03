Maaltijdbezorger aangehouden na ongeluk in Groningen

GRONINGEN – Een maaltijdbezorger is vanmiddag aangehouden na een ongeval in de Boermandestraat in Groningen.

De maaltijdbezorger reed de stoep af en werd daarbij over het hoofd gezien door een automobilist met een aanrijding tot gevolg. Een ambulance kwam ter plaatse, maar de bezorger hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel werd hij na een blaastest door de politie aangehouden.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties