Maaltijdbezorger meters meegesleept na aanrijding met bus

GRONINGEN – Een maaltijdbezorger uit Groningen is maandagavond onder een lijnbus terecht gekomen. Het slachtoffer werd enkele meters meegesleept voordat de bus tot stilstand kwam.

Het ongeval gebeurde rond de klok van 18.15 uur op de Eikenlaan, kruisend met de Kastanjelaan. Het slachtoffer reed in de richting van de Asingastraat, toen hij bij het passeren van de oversteekplaats met de Kastanjelaan werd geschept door een lijnbus. De maaltijdbezorger kwam onder de bus terecht en werd enkele meters meegesleept. Vanwege de ernst van het ongeval rukten de hulpdiensten in groten getale uit.

Slachtoffer vast onder bus

Naast twee ambulances en een mobiel medisch team (MMT) kwamen er twee voertuigen van de brandweer ter plaatse. Dat was nodig om de bus omhoog te hijsen, waardoor het slachtoffer uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. Het slachtoffer is ter plekke gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis overgebracht onder begeleiding van het MMT. Door het ongeval was de weg enige tijd afgesloten.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties