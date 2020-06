Maaltijdbezorger slaat over de kop bij ongeval Korreweg

GRONINGEN – Een maaltijdbezorger is gisteren gewond geraakt bij een éénzijdig ongeval op de Korreweg ter hoogte van de Gerrit Krolbrug.

De maaltijdbezorger verloor de macht over het stuur toen hij via de stoep een aantal personen inhaalde. Hierbij kwam hij lelijk ten val en gleed hij enkele meters door. Na medische zorg van ambulancebroeders ter plaatse, is het slachtoffer met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties